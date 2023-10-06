CHP Genel Başkan Yardımcısı: Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım

CHP'de Kurultay öncesi gerilim giderek yükseliyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul delegesinde ezici çoğunluğu kazanma baskısı sürerken gazeteci Levent Gültekin çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Gültekin, "CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri, 'İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım' dedi." ifadelerini kullandı. Peki ama kim o Genel Başkan yardımcısı?

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CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde gözler, 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'Değişimciler' ile Genel Merkez arasında adeta kanlı bir kavgaya dönüşen İstanbul kongresi öncesi gazeteci Levent Gültekin çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

Kamuoyu önünde istiskal ediliyor

Gültekin Youtube kanalında yaptığı programda, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta İstanbul'da ilçe başkanı seçilen 39 isimle bir araya geldiği toplantıya alınmamasının "kamuoyu önünde istiskal edilmek' olduğunu belirterek şu iddiayı gündeme getirdi:

Ondan kurtulmak için İstanbul'u veririz

"İmamoğlu'nu kamuoyu önünde istiskal ediyor. Bir arkadaşım CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri ile sohbet etmiş. O Genel Başkan Yardımcısı 'İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım. Başımıza bela. Gerekirse İstanbul'u da veririz.' demiş..."

O Genel Başkan Yardımcısı bakın kim?

Odatv, Gültekin'in bahsettiği isme ulaştı. Gültekin'in "Genel Başkan Yardımcılarından biri" dediği kişinin CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak olduğu öğrenildi.