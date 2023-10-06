Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı 3 TL ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları

Benzine son iki günde yaklaşık 3 lira indirim gelirken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Motorine bu gece arısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 93 kuruş indirim geliyor. İşte 6 Ekim 2023 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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40 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmeye başladı. Benzine 24 saat arayla yaklaşık 3 lira 25 kuruş indirim gelirken, bir indirim haberi de motorin için geldi. Benzinle fiyat farkı 6.5 TL'ye çıkan motorine 7 Ekim 2023 Cumartesi günü (bu gece yarası) 3 liraya yakın indirim geliyor.

Benzine gelen indirim pampaya yansıdı

Benzin fiyatlarına son bir haftada iki kere indirim yansıdı. 5 Ekim'de benzin fiyatlarında 2 lira 7 kuruş, 6 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da 33 lira 38 kuruşa, Ankara'da 33 lira 98 kuruşa, İzmir'de ise 34 lira 8 kuruşa geriledi.

Benzinle fiyat farkı 6.5 lira oldu

Son indirimlerle birlikte litresi 40 liranın üzerinde olan motorin (mazot) fiyatı ile benzin arasındaki fark da 6,50 TL’yi aştı. Tam bu aşamada dizel araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine bu gece yarısı çok kallavi bir indirim geliyor.

Mazota 2 lira 93 kuruş indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 7 Ekim 2023 Cumartesi gününden yani bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 93 kuruş indirim geliyor.

İndirimli motorin fiyatları

2 lira 93 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37.2 liraya, Ankara'da 37.82 liraya, İzmir'de ise 37.97 liraya gerileyecek.

6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 33,46 TL

Motorin: 40,13 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,11 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,21 TL

Motorin: 40,90 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL