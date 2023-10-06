BIST 8.443
DOLAR 27,62
EURO 29,13
ALTIN 1.615,33
HABER /  SPOR

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Abone ol

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Ligde son 6 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Son 21 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, 13 maçta 11 gol attı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 resmi karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 7, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı
Anaokulunda dehşet! Öğretmenler hemen 112'yi aradı
Anaokulunda dehşet! Öğretmenler hemen 112'yi aradı
Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 ile devirdi!
Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 ile devirdi!
Depremzeye kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Şartlar neler?
Depremzeye kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Şartlar neler?
Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü
Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü
Yerlikaya duyurdu: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu 75 gözaltı var
Yerlikaya duyurdu: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu 75 gözaltı var
Ali Babacan, İmamoğlu'na kapıyı kapattı! İstanbul ve İstanbul adaylarını benden başka kimse bilmiyor
Ali Babacan, İmamoğlu'na kapıyı kapattı! İstanbul ve İstanbul adaylarını benden başka kimse bilmiyor
Fenerbahçe Kulübü PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü PFDK'ye sevk edildi
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı! 3 kişiye de 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı! 3 kişiye de 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı 3 TL ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı 3 TL ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
Yalı dairesindeki 'çılgın ev partisi'nde milyonluk hırsızlık! İşadamı sabah şok oldu
Yalı dairesindeki 'çılgın ev partisi'nde milyonluk hırsızlık! İşadamı sabah şok oldu