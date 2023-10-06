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Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı

Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı

Avcılar'da aile çay bahçesinde henüz belirlenemeden bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Restoran ve işçilerin kaldığı 3 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Avcılar’da aile çay bahçesi ve piknik alanı olarak kullanılan yaklaşık bin metrekare alana kurulu iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üç ayrı noktada çıkan yangınlara dört bir yandan müdahale etti. Restoran ve işçilerin kaldığı 3 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası barakalar kullanılamaz hale gelirken içeride kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında işletmede maddi hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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