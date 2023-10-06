Ali Babacan, İmamoğlu'na kapıyı kapattı! İstanbul ve İstanbul adaylarını benden başka kimse bilmiyor

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin partilerin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, seçime tek başına gireceklerini açıklayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan flaş açıklamalar geldi. "Münferit yerlerde işbirliği yapılabilir ama büyükşehirlerde olmaz" diyen Ali Babacan "İstanbul, Ankara ve İzmir için aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor" diye konuştu.

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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların çıkaracakları adaylar merak ediliyor. İYİ Parti'den sonra seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ittifaka kapıları kapattı. Babacan, 3 büyük şehir için aklıda adayların olduğunu ancak bu isimleri kendisinden başka kimsenin bilmediğini söyledi. Babacan, Ekrem İmamoğlu'na da kapıyı kapattı.

Ankara ve İstanbul adayları kimler?

Bir grup gazeteci ile görüşen Ali Babacan, "İstanbul, Ankara ve İzmir için aklınızda aday var mı?" şeklindeki soruya "Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek" cevabı verdi.

Adaylar ne zaman açıklanacak?

Ali Babacan, "İsimler ne zaman belirlenir?" sorusuna ise "Niyetimiz İstanbul ve Ankara'yı erken açıklamak. Bazı yerlerde gecikebilir. DEVA belediyeciliği, temiz belediyecilik diye manifesto yayınlıyoruz ve aday olacak kişiler ona imza atıp aday olacak." karılığı verdi.

Büyükşehirlerde ittifak olmaz

İttifaka kapıları kapatan Ali Babacan, "Zaten CHP'de bunu kaldıracak psikoloji yok. CHP'deki popülizm 'İttifak yanlıştı, niye bu partileri kattınız' şeklinde. Ortak bir anlayış olmadan ittifak mümkün değil. Münferit yerlerde işbirliği yapılabilir ama büyükşehirlerde olmaz." dedi.

İmamoğlu gelene kadar açıklarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “İstanbul’da muhalefeti bir arada tutmak için çıkacağı tur" da sorulan Ali Babacan, “Böyle bir şey çok mümkün gözükmüyor ama olsa bile biz çoktan adayımızı açıklamış oluruz” dedi.