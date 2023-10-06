Anaokulunda dehşet! Öğretmenler hemen 112'yi aradı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir anaokulunda beş yaşındaki çocuk, üzerine dolap düşmesi sonucu yaralanırken, ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu ekipler tarafından mühürlendi.

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Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Ç.G. isimli çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle dolap düştü. Olayı gören anaokulu öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Harekete geçen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okul hakkında gerekli incelemeleri başlattı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu polis nezaretinde ilgili ekipler tarafından mühürlendi.