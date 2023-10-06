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Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak

Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, yarın sahasında Mondihome Kayserispor’u konuk edecek.

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Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, hafta için teknik direktörlük değişikliğine gitti. Başkent ekibinde Tolunay Kafkas’tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörüyle ilk sınavını da bu maçta verecek.

MKE Ankaragücü’nde sakatlığı devam eden Stelios Kitsiou bu maçta da forma giyemeyecek.

Mondihome Kayserispor da geride kalan 7 maçta 10 puan elde etti.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Belözoğlu’nun 3. takımı

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü farklı takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe’den sonra Başakşehir’in başına geçen Belözoğlu, kariyerindeki 3. teknik adamlık deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

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