CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde kazanmaları durumunda Kurultay yarışına önde gireceklerini belirtti. “Değişimin gerçekleşecek olmasına inanç toplumda yüzde 90” dedi.

Abone ol

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, 8 Kasım Pazar günü yapılacak olan CHP İstanbul İl Kongresi’nin büyük kurultayın “birinci raundu” ya da “ön kurultay” gibi gösterilmeye çalışılmasının bir tarafın seçim stratejisi olabileceğini ancak bunun İstanbul’un delegesine de İstanbul örgütüne de büyük bir haksızlık olacağını söyledi.

Özel, “İstanbul seçimini değişimciler kaybederlerse bir adım geride ama başa baş bir seçim bizi bekliyor. İstanbul seçimini kazandığımız takdirde oldukça rahat bir şekilde ilerleyeceğimiz görülüyor” değerlendirmesini yaptı.

Özel, genel başkanlık yarışını kaybetmesi halinde partide milletvekili olarak kalmaya ve uyarı görevini yapmaya devam edeceğini belirterek “Partiden ayrılmayı, başka bir parti kurmayı aklımızın ucundan geçirmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” dedi.

Özel, basın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve İstanbul temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Özel şu mesajları verdi: “Ben, genç, dinamik bir kadronun bir adım önünde duran ve bu genç dinamik kadro adına söz söyleyen belki ilk söz hakkını kullanan kişisiyim. CHP’ye, Tayyip Erdoğan’la polemiğe girecek, laf yarıştıracak, onun kadar sert konuşabilecek bir lider aramıyoruz. Erdoğan’ın bize dayattığı siyaseti reddeden kadrolardan yola çıkıyoruz.”

“İttifak yapmaya, sağa açılmaya, sağdan birilerini bulmaya, sağdan akıl almaya, sağdan gelen danışmanlarla siyaset üretmeye mecburuz’ algısı, başımızın üzerinde var olduğunu kabul ettiğimiz o yüzde 25’lik cam tavan korkusuyla biz kendimiz olmaktan çıktık. CHP olarak bize doğru ittirilen ve karşı tarafı konsolide eden kimlik siyaseti yerine, kendi siyasetimizi yapmanın, inanç ve kararlılığı içindeyiz. CHP değişecek ama bunu örgütüyle ve seçilmiş kurumlarıyla tartışarak yapacak. Seçimi kazanmanın tek yolu bu. ‘Biz bunu yapıyoruz’ siz buna uyacaksınız’ diyerek değil. İkna ederek ve birlikte üreterek yapacak.”

“Sosyal demokrat partilerde kavgalar kurultayda biter. Nereden gelecekti genel başkan adayı? Meteordan düşmez biri partiye. Kargodan çıkmaz genel başkan adayı. Laboratuvarda üret. Demiş bir genel başkan adayına da bizim kadrolarımız razı gelmez. Partinin evlatlarından biri olacak. Ben bugüne kadar geçirdiğimiz kongrelerde örgütün beni inandırıcı bulduğunu, bizi inandırıcı bulduğunu, bize inandığını görüyorum. Bu konuda son derece iddialıyız.”

“İstanbul’a gelene kadar neredeyse tüm Türkiye’de farklı iddialar bazen dile getirilse de hepimiz biliyoruz ki tabloyu okuyan herkes biliyor ki bir denge var. İstanbul seçimlerinin sonucunda delegenin Ankara’da vereceği karar açısından değişime destek verecek delegelerin İstanbul’dan seçilmesi, değişimin önünü oldukça açacaktır. Öyle görülüyor. Meselenin kendisi, İki başkan adayından hangisinin İstanbul’u daha iyi yöneteceği ile ilgili verilecek bir karar var. Aynı sırada genel merkez kurultay delegeleri belirleniyor. O kurultay delegelerinin de Ankara’da verecekleri bir karar var. İstanbul’dan değişimi yönünde, gençleşme yönünde umudu arttırmak ve partiyi yeniden heyecanlandırıp partiye küskün seçmeni tekrar partiye kazandırma yönünde bir sonuç çıkacağını yürekten inanıyoruz.”