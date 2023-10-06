BIST 8.443
DOLAR 27,62
EURO 29,13
ALTIN 1.615,33
HABER /  GÜNCEL

PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi

PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Fırat kalkanı bölgesinde Türk askeri üssüne yapılan saldırının ardından güçlü şekilde karşılık verildiğini ve 26 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Üs bölgesine yönelik saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralanmıştı. Yaralı polislerden biri hastanede şehit düştü.

Abone ol

MİT ve TSK'nın birbirinden başarılı operasyonlarıyla Suriye'de iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'taki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi. Roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı. Yaralı polislerden birisi bugün şehit oldu. 

Üs bölgesinde bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Özel Hareket'te görevli olan Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek'in dün geceki Dabık Üs bölgesine düzenlenen roketli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. 

MSB: 26 26 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıya güçlü şekilde karşılık verildiğini, misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
SEC, Elon Musk'a dava açtı
SEC, Elon Musk'a dava açtı
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu
Ankara'daki terör saldırısında paylaşım yapan 23 kişiye gözaltı
Ankara'daki terör saldırısında paylaşım yapan 23 kişiye gözaltı
Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak
Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı
Anaokulunda dehşet! Öğretmenler hemen 112'yi aradı
Anaokulunda dehşet! Öğretmenler hemen 112'yi aradı