PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Fırat kalkanı bölgesinde Türk askeri üssüne yapılan saldırının ardından güçlü şekilde karşılık verildiğini ve 26 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Üs bölgesine yönelik saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralanmıştı. Yaralı polislerden biri hastanede şehit düştü.

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MİT ve TSK'nın birbirinden başarılı operasyonlarıyla Suriye'de iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'taki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi. Roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı. Yaralı polislerden birisi bugün şehit oldu.

Üs bölgesinde bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Özel Hareket'te görevli olan Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek'in dün geceki Dabık Üs bölgesine düzenlenen roketli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB: 26 26 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıya güçlü şekilde karşılık verildiğini, misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.