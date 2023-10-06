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HABER /  DÜNYA

SEC, Elon Musk'a dava açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SEC, Elon Musk'a dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a dava açtı.

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Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda, SEC'in geçen yıl nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında Musk'ı 15 Eylül'de ifade vermeye çağırdığı ancak Musk'ın ifade vermeye gelmediği bildirildi.

Başvuruda, SEC'in söz konusu soruşturmada Musk'ın Twitter hisselerini satın alması ve yaptığı yatırıma ilişkin beyanlarını incelediği belirtildi.

SEC'in avukatları tarafından yapılan şikayette, Musk'ın ifade vermemesinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı engellediği ve geciktirdiği kaydedildi. Mahkemeden Musk'ın SEC'in ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Musk, Twitter'ı geçen yıl yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

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