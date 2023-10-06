İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi

Trafikte usulsüz çakarlı araç kullanımına yönelik tepkilerin ardından İstanbul'da polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Levent katılımı, Ankara istikametinde çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Abone ol

Polis ekipleri, İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini işgal eden araçlara yönelik denetim yaptı. Denetim de durdurulan araçların belgeleri kontrol edilerek tahsis belgesi olmayanlara ceza yazıldı. Öte yandan sürücüler, denetimlerin artması gerektiğini belirterek "Herkes kendi yolunda gitsin, Ambulans gibi acil gitmesi gerekenler de emniyet şeridini kullanabilsinler" ifadelerini kullandı.

Denetim sırasında çakarlı araçlarda bulunması gereken belgeler tek tek kontrol edilirken, tahsis belgesi bulunmayan araçlara usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanmaktan 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında trafikte bulunan sürücüler de denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi.



Kontrollerin yapıldığını görerek görevli Polis Memurlarına teşekkür eden sürücü Volkan Demir, "Yapılan denetimlerden dolayı gayet memnunuz, yapsınlar. Herkes kendi yolunda gitsin, Ambulans gibi acil gitmesi gerekenler de emniyet şeridini kullanabilsinler. Beni çok etkilemiyor ama çok insanın hakkının yendiğini düşünüyorum. Nitekim 50-60 liraya alınıp takılan lambalar" dedi.

Kime yol vereceğiz? Kime yol vermeyeceğiz?

Yaşar Gülcihan ise, "Ceza yazsınlar, en iyisini yapıyorlar. Adı üstünde usulsüz zaten. Bu ara pek denk gelmiyorum, eskisi kadar yok" diye konuştu. Taksici İbrahim Süzgün "Denetimler yapılsın çünkü çok sahtekar var. Biz de memurlarımızdan yanayız, böyle şeylere de karşıyız. Ben trafikte çok denk geliyorum. Senelerdir bu işi yaptığımız için fazla kâale almıyoruz. Ben genelde yol vermiyorum. Kime yol vereceğiz? Kime yol vermeyeceğiz? Ambulans, polis, memur bunlar zaten başta gelen araçlar. Benim bildiğim kadarıyla her arabaya takmasalar da 100 arabadan 50'sine çakar takıyorlar. Devlet memuruyum diye geçiniyorlar. Sen bizim yerimizde olsan yol verirsin, bizde yol veriyoruz ama bazen de vermiyoruz" ifadelerini kullandı.