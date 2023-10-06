BIST 8.459
DOLAR 27,63
EURO 29,13
ALTIN 1.616,20
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu

Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı. Buna göre, bu illerdeki öğretmenler, 5-17 Temmuz'da, belirlenen 22 ildeki eğitim kurumları için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu"nun yayımlandığı bildirildi.

Atamalar 10 Temmuz'da

Duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler, İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenler

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, kapsama alınan illerdeki öğretmenler, herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan faydalanabilecek

ÖNCEKİ HABERLER
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
SEC, Elon Musk'a dava açtı
SEC, Elon Musk'a dava açtı
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu
Ankara'daki terör saldırısında paylaşım yapan 23 kişiye gözaltı
Ankara'daki terör saldırısında paylaşım yapan 23 kişiye gözaltı
Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak
Ankaragücü, Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı
Avcılar'da aile çay bahçesinde yangın çıktı