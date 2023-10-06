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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!

Almanya'nın Köln kentinde tadilat yapılan Kreuzgasse Lisesi'nin yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi.

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Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kreuzgasse Lisesi'nin yakınındaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 5 bin 400 kişi tahliye edildi.

Evlerini boşaltanlardan bazıları, imha işlemi sırasında güvenlik amacıyla bölgede bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin konferans salonunda kurulan irtibat noktasında misafir edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz, kendilerini evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge sakinleri evlerine döndü.

Patlamamış bombalar etkisiz hale getiriliyor

Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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