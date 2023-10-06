BIST 8.480
DOLAR 27,63
EURO 29,13
ALTIN 1.616,71
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında HDP'nin İzmir İl Başkanı V.Ç.A'nın da arasında bulunduğu 3 parti yöneticisi gözaltına alındı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde 11 ilde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin İzmir İl Başkanı V.Ç.A, İl Başkan Yardımcısı B.Ç. ve Buca İlçe Başkanı N.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
SEC, Elon Musk'a dava açtı
SEC, Elon Musk'a dava açtı
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu
Bilim insanları endişeli! Van Gölü’ndeki hortum korkuttu