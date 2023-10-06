Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Abone ol
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların, son bölümde taktik çalıştığı belirtildi.
Sivasspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.
Siltaş Yapı Pendikspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 13.30'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.