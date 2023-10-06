BIST 8.459
DOLAR 27,63
EURO 29,13
ALTIN 1.616,20
HABER /  SPOR

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların, son bölümde taktik çalıştığı belirtildi.

Sivasspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.

Siltaş Yapı Pendikspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 13.30'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!
İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
PKK saldırdı 1 polis şehit oldu F-16'lar gece yarısı vurdu! MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
SEC, Elon Musk'a dava açtı
SEC, Elon Musk'a dava açtı
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
CHP'li Özgür Özel'den değişim mesajı! İstanbul'u alırsak değişim kesin
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
Denizli'de kaybolan yaşlı kadın, dağlık alanda sağ bulundu
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak
AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak