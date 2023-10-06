AÖL EK SINAVA kimler girebilir, online mı, yüz yüze mi uygulanacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri takvimi belli oldu. AÖL ek sınavının tarihi de açıklandı. Öğrenciler, AÖL sınav tarihleri ne zaman sorusunun yanında AÖL ek sınavı nedir, kimler katılacak öğrenme istiyor. Peki AÖL sınavları online mı? İşte MEB duyurusu...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda AÖL ek sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. AÖL ek sınav tarihleri ne zaman, online mı merak ediliyor. Peki AÖL ek sınavlarına kimler girebilir? İşte MEB tarafından yayımlanan AÖL ek sınav duyurusu ve AÖL 1. Dönem sınav tarihleri...

AÖL ek sınav ne zaman?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.



23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.



AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."