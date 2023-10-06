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AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı

AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek MTV'nin iptal isteminin reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde elverişli olduğunun anlaşıldığını belirtti.

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 AYM, depremlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla Temmuz ayında uygulamaya konulan ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınmasına yönelik yasanın iptali istemli başvurunun reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını yayımladı.

Reuters'de yer alan habere göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gerekçeli kararda, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve 126 milletvekili tarafından yapılan iptal başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğunu belirterek, 2023 yılı için ek MTV alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığını değerlendirdi.

Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin öngörülmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde kuralın bu meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğunun anlaşıldığı görüşüne yer verdi.

AYM ayrıca, kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücünün göstergelerinden biri olduğunu, depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi sonucunda elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul bir dengesizliğin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme, tüm hususlar gözetildiğinde MTV'nin toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaygın bir vergi olduğu da dikkate alındığında kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlilik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varıldığını belirtti.

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