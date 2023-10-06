BIST 8.480
DOLAR 27,63
EURO 29,13
ALTIN 1.616,71
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz: İşte geçerli olmayan hatlar

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz: İşte geçerli olmayan hatlar

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları sebebiyle megakentteki toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, vatandaşların İstanbulkartları ile bugün ücretsiz seyahat edebileceğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul’un kurtuluşu olarak kutlanan 6 Ekim Cuma günü yani bugün toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılıyor. İETT resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca “*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.” ibaresi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi" yeniden basılacak!
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi" yeniden basılacak!
ÖSYM, sınav süreçlerinde "yapay zeka"ya geçiyor!
ÖSYM, sınav süreçlerinde "yapay zeka"ya geçiyor!
Altın fiyatları şoke ediyor! Son 8 ayın en düşük seviyesi görüldü ne kadar oldu?
Altın fiyatları şoke ediyor! Son 8 ayın en düşük seviyesi görüldü ne kadar oldu?
Diyarbakır'da bir evde 177 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da bir evde 177 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi!
Instagram'da Türkiye dünyada ikinci sırada!
Instagram'da Türkiye dünyada ikinci sırada!
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edildi!
İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
İzmir'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
Suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
İstanbul'da polis ekiplerinden çakarlı araç denetimi
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu
Tayin bekleyen öğretmenler dikkat! MEB, tarih verip duyurdu