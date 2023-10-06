İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz: İşte geçerli olmayan hatlar

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları sebebiyle megakentteki toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, vatandaşların İstanbulkartları ile bugün ücretsiz seyahat edebileceğini açıkladı.Abone ol
İstanbul’un kurtuluşu olarak kutlanan 6 Ekim Cuma günü yani bugün toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılıyor. İETT resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca “*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.” ibaresi yer aldı.