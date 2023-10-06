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Taksim’den Karaköy’e 400 lira isteyen taksiciye ceza

Taksim’den Karaköy’e 400 lira isteyen taksiciye ceza

İstanbul’da taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, Taksim’den Karaköy’e 400 lira isteyen taksiciye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

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Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup işlem yapıldı.

Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi.

Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.
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