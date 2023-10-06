ABD'li turist "Tevrat'a aykırı" dedi, müzedeki heykelleri kırdı!

AÖL EK SINAVA kimler girebilir, online mı, yüz yüze mi uygulanacak?

Abdullah Gül, Yunan basınına konuştu! Şimdiki hükümet AB üyeliği için istekli! Kıbrıs için son bir şans...

Altın fiyatları şoke ediyor! Son 8 ayın en düşük seviyesi görüldü ne kadar oldu?