Beşiktaş'ta Şenol Günel istifa etti! Antrenmana çıkmadı yönetim kongre kararı aldı

Son dakika! Beşiktaş'ta büyük şok... Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş idmana çıkmadı. Güneş'in istifa ettiği öğrenildi. Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye gitme kararı aldı.

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Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından kıyamet koptu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa kararı aldı ve bugünkü antremana çıkmadı.

Acil olarak toplanma kararı alan yönetim Güneş'in istifa kararını değerlendirdi. Güneş'in istifasıyla birlikte Başkan Ahmet Nur Çebi de olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'tan resme açıklama geldi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şenol Güneş’e Emekleri İçin teşekkür ederiz. Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 28'ini Beşiktaş kazanırken, 7 beraberlik 6 da mağlubiyet aldı.

Beyiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş Kulübü'nde Yönetim Kurulu, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."