BIST 8.500
DOLAR 27,62
EURO 29,18
ALTIN 1.620,71
HABER /  GÜNCEL

Yardıma ihtiyacı olan kadınları kandırıp zorla fuhuş yaptırmışlar! Suç makinası çıktılar

Yardıma ihtiyacı olan kadınları kandırıp zorla fuhuş yaptırmışlar! Suç makinası çıktılar

ANKARA'da ailevi ve ekonomik problemler yaşayan yabancı uyruklu ve Türk kadınlarının manevi duygularını sömürerek zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı olan kadınları refaha erdirme vaadiyle kandırıp zorla fuhuş yaptıran 3 kişiyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonla E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kurtarılan 30 kadından 22’sinin Türk, 8’nin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Bir yıl önce cezaevinden kaçmış

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden O.Y.’nin bir sene önce cezaevinden kaçtığı ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli H.İ.Ç.’in ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu aktarıldı.

Sahte kimlikle yaşıyorlarmış

Ayrıca şüphelilerin kontrollerde yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve operasyon sırasında da sahte kimlikle gizlenmeye çalıştığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Bakan Şimşek'ten Londra'da yoğun görüşme trafiği
Bakan Şimşek'ten Londra'da yoğun görüşme trafiği
Hibe ve kredi miktarı artırıldı! Yeni tutarlar belli oldu
Hibe ve kredi miktarı artırıldı! Yeni tutarlar belli oldu
Beşiktaş'ta Şenol Günel istifa etti! Antrenmana çıkmadı yönetim kongre kararı aldı
Beşiktaş'ta Şenol Günel istifa etti! Antrenmana çıkmadı yönetim kongre kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Kurtuluşu mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Kurtuluşu mesajı
ABD'li turist "Tevrat'a aykırı" dedi, müzedeki heykelleri kırdı!
ABD'li turist "Tevrat'a aykırı" dedi, müzedeki heykelleri kırdı!
Taksim’den Karaköy’e 400 lira isteyen taksiciye ceza
Taksim’den Karaköy’e 400 lira isteyen taksiciye ceza
AÖL EK SINAVA kimler girebilir, online mı, yüz yüze mi uygulanacak?
AÖL EK SINAVA kimler girebilir, online mı, yüz yüze mi uygulanacak?
Abdullah Gül, Yunan basınına konuştu! Şimdiki hükümet AB üyeliği için istekli! Kıbrıs için son bir şans...
Abdullah Gül, Yunan basınına konuştu! Şimdiki hükümet AB üyeliği için istekli! Kıbrıs için son bir şans...
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz: İşte geçerli olmayan hatlar
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz: İşte geçerli olmayan hatlar
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi" yeniden basılacak!
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi" yeniden basılacak!