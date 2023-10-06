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2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.

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2023 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi, "İran’da kadınlara yönelik baskıya karşı, herkes için insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesiyle Narges Mohammadi oldu.

Narges Mohammadi kimdir?

Mohammadi, kadın hakları ve idam cezasının kaldırılması için kampanya yürüten İran'ın önde gelen insan hakları aktivistleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Front Line Defenders hak örgütüne göre şu anda Mohammadi, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda bulunuyor.

Mohammadi'ya yöneltilen suçlamalar arasında devlete karşı propaganda yapmak da var.

Öte yandan Mohammadi, 122 yıllık ödülü kazanan 19. kadın ve 2021'de Filipinli Maria Ressa'nın Rus Dmitry Muratov ile birlikte ödülü kazanmasından bu yana ilk kadın oldu.

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