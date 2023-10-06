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Putin sessizliğini bozdu! Rus liderden flaş Prigojin açıklaması

Putin sessizliğini bozdu! Rus liderden flaş Prigojin açıklaması

Wagner’in lideri Prigojin’in de içinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinden haftalar sonra Putin sessizliğini bozdu. Rus lider uçağın düşme nedenini dünyaya ilan etti.

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Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

Prigojin liderliğindeki Wagner güçleri Belarus'un araya girmesi ile isyana son verdi. Ancak daha sonra Wagner liderini taşıyan uçağın Moskova yakınlarında düşmesi akıllara Putin'in 'affetmeyeceğim tek şey ihanet' sözlerini getirdi. Prigojin'in ölümünden haftalar sonra Putin sessizliğini bozdu ve çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

El bombası parçaları bulundu

Rus lider uçağın düşme nedenini ilk defa açıkladı.İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Putin, Wagner şefi Prigozhin'in uçağının el bombalarıyla havaya uçurulduğunu açıkladı.

Putin, jet kazasında ölenlerin vücutlarında el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi.

Rus lider, müfettişlerin cesetler üzerinde alkol veya uyuşturucu testleri yapmamalarını ise hata olduğunun altını çizdi. Putin ABD'den gelen 'uçağın vurulmuş olduğuna inanıyoruz' iddiasına da yanıt verdi. Rus lider 'Uçakta herhangi bir dış etki olmadı; bu zaten kanıtlanmış bir gerçek' dedi.

Putin ayrıca, kazadan sonra Wagner'in St Petersburg'daki ofislerinde yapılan aramalarda 10 milyar ruble (100 milyon dolar) nakit ve 5 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Wagner lideri ve diğer sekiz kişiyi taşıyan özel jet 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyinde düşmüş, yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

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