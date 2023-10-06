Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla Trendyol Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7. teknik direktör değişikliği yaşandı.

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İstedikleri sonuçları alamayan Süper Lig ekipleri, teknik direktörleriyle yollarını ayırmaya devam ediyor. Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş da teknik direktörü ile yol ayrımı yaşadı. Böylece siyah-beyazlılarda Şenol Güneş dönemi sona erdi.



Şenol Güneş ile birlikte Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş