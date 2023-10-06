Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı duyurdu! Kritik görüşme tarihi belli oldu
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ekim sonunda Brüksel'de görüşeceğini duyurdu.Abone ol
Michel, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.
Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.