7. Safran Festivali 13-15 Ekim'de yapılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safranın bitkisinin hasadının yapılacağı 7. Safran Festivali 13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak.

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Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve hoş koku bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" ünvanı alan safranın, son olarak Avrupa Birliği komisyonu tarafından tescil listesine konulduğu belirtildi.

Her yıl Ekim-Kasım aylarında hasadı yapılan safranın festivaline ise sayılı günler kaldığı ifade edilen açıklamada, "Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ortaklığında 7'ncisi yapılacak Safran Festivali’nin program içeriği, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de katılımı ile düzenlenen 3 toplantıda oluşturularak netlik kazandı.

Dünyanın en iyi korunan 20 şehrinden birine ismini de veren coğrafi işaretli safran bitkisi için düzenlenen 7. Safran Festivali 13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak. Türkiye'den ve dünya ülkelerinden binlerce turistin festivale katılım sağlaması bekleniyor" denildi.