3 gündür kayıptı! Cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulundu!

Ordu'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan şahsın cesedi, kendisine ait fındık bahçesinde belinden aşağısı parçalanmış şekilde bulundu.

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Ordu’da 63 yaşındaki şahsın cesedi, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış halde bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Usman'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi. Bunun üzerine sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. Bölgede arama yapan komşuları, Hasan Usman’ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesine de baktı. Burada şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman’ın belden aşağısının parçalanmış olduğu belirlendi. Usman’ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

“Cesedi hayvanlar parçalamış olabilir”

Hayatını kaybeden Hasan Usman’ın kuzeni Bilal Usman, “3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, ‘Babanın ışıkları yanmıyor’ dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy da cesedin sabah saatlerinde komşular tarafından bulunduğunu, belinden aşağı kısmının parçalanmış olduğunu söyledi.

Olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Usman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.