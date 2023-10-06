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Bıçak zoru ile eve girdi! 78 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı

Bıçak zoru ile eve girdi! 78 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı

AKSARAY'da yaşlı kadının evine bıçak zoru ile girip para ve ziynet eşyası alarak kaçan zanlı, saklandığı çatı katında yakalandı.

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Sultanhanı ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki S.S'nin evine bıçak zoruyla giren zanlı, para ve ziynet eşyası alarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının eşkalini tespit eden ekipler, Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evin çatı katında M.K'yi (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, zanlının Kılıçaslan Mahallesi'nde bir evden elektronik eşya çaldığı da belirtildi.

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