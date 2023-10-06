BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu harekat 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir. Türkiye'nin geleceği, bekası ile ilgili bir meseledir." dedi.

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Destici, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Derepazarı ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusuna yerleşen, başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin desteği ile bir terör devleti kurma gayreti içinde olan PKK/PYD ve YPG'ye karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin dün geceden itibaren çok kapsamlı bir harekat başlattığını anımsatan Destici, harekatın sadece terör örgütlerine yönelik olduğunu, sivillerin zarar görmemesi için Türkiye'nin olağanüstü hassasiyet gösterdiğini, hiçbir sivilin harekattan zarar görmediğini belirtti.

Destici, ABD'nin bir yandan Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini açıkladığını, diğer yandan terör unsurlarına her türlü askeri eğitim ve silahı verdiğini savunarak, Ankara saldırısını gerçekleştiren teröristlerin elinden ABD yapımı silahlar çıktığını, Türk ordusunun başlattığı harekatta, terör örgütlerinin ABD unsuru silahlarla karşılık vermeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin sınır boyunca 900 kilometre uzunlukta, 40 kilometre derinlikte operasyonu gerçekleştirmesi ve Sincar'a kadar yürütmesi gerektiği belirten Destici, şunları söyledi:

"Bu harekat 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir. Türkiye'nin geleceği, bekası ile ilgili bir meseledir. Bize yönelik en cari ve yakın tehdit Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütleridir. Dolayısıyla Kandil geçmişte PKK'nın yuvasıydı, bugün de yuvası, merkez üssüydü ama zaman içinde Suriye karıştıktan sonra Kandil'deki pek çok terörist, bunların içinde elebaşları dahil olmak üzere Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki birtakım yuvalara yöneldiler. Onun için bizim hedefimiz Kandil'den önce Fırat'ın doğusu olmalı ve Fırat'ın doğusunu Sincar'a kadar tamamıyla teröristlerden temizlemeliyiz. Bu harekat asla yarım bırakılmamalı."

"Bunlara Türk ya da Türkiye milletvekili diyebilir miyiz?"

Destici, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli'nin Türk ordusuna yönelik söylemlerine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bunlara Türk ya da Türkiye milletvekili diyebilir miyiz? Ya da Türk vatandaşı diyebilir miyiz? Adam Türk ordusuna karşı açıkça PKK'nın safında yer alıyor ve bu yetmezmiş gibi bizim kahraman ordumuza, ülkemize iftira atıyor. Harekatın oradaki Kürt halkına yapıldığını iddia edebilecek kadar alçalabiliyor. Zaten hain ama hainlikte çukurun dibini görüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'de milletvekilliği yapıyor ama o bölge için ayrı bir devlet ismi kullanmaktan çekinmiyor. O zaman biz bunlara diyoruz ki siz madem bu kadar PKK taraftarısınız, madem bu kadar PKK'yı seviyorsunuz Türk milletine, ordusuna karşı PKK'nın safında yer alıyorsunuz, o zaman çıkın Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından, defolun gidin, nerede devlet kuracak gücünüz varsa orada yaşayın. Hem Türkiye Cumhuriyetinden maaş alacaksın, suyunu içeceksin, bütün ailen, sülalen burada en iyi şekilde yaşayacak ama sen PKK'nın, terör örgütünün kılıcını sallayacaksın. Hiç kusura bakma o kılıç bir gün gelir senin de kelleni koparır."

Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan kararına tepki

Destici, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri" başlıklı kararı kabul etmediklerini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanının, Ermenistan ziyaretinde Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı olarak gösterdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladığını aktaran Destici, "Fransa eğer cesaretin varsa gel sen al Ağrı Dağı'nı bu Türk milletinden nasıl alacaksın? O zaman senin de boyunun ölçüsünü alalım. Zaten Kurtuluş Savaşı döneminde bu milletin evlatları sana gerekli dersi vermişti. Tekrar yeni bir ders almak istiyorsan buyur biz buradayız." ifadesini kullandı.

Destici, Avrupa Parlamentosu'nun yanlı ve taraflı tutumunun her zamanki gibi devam ettiğini dile getirerek, "Karabağ'daki Ermenistan işgali nedeniyle kendi topraklarını kurtaran Azerbaycan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor. Azerbaycan oradaki terör gruplarına, eşkıya gruplarına karşı operasyon gerçekleştirmiş. Bunlar ya akıl tutulması yaşıyor ya da gerçekten bizim de tahmin ettiğimizin daha da ötesinde bir tarafgirlik içerisindeler. Açık ve net olarak bu görünüyor. Avrupa Parlamentosu'nun ne geçmişte Türkiye, bugün de Azerbaycan aleyhinde almış olduğu kararları kabul etmiyoruz. Kendi aldıkları kararlar ne bizi ne de Azerbaycan'ı bağlar." diye konuştu.

Destici daha sonra, Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin ile esnaf ziyaretinde bulundu.