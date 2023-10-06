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Dışişleri Bakanlığı açıkladı! PKK operasyonunda ABD bir SİHA'mızı vurdu

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! PKK operasyonunda ABD bir SİHA'mızı vurdu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, ABD savaş uçaklarının Türkiye'ye ait bir SİHA'yı vurarak düşürdüğü belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi. ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye’de görev yapan Türk insansız hava aracını dün düşürdü. Konuyla ilgili olarak Türk Dışişleri’nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TSK ve MİT'ten kapsamlı operasyon

“1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır."

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

ABD bir SİHA'mızı düşürdü

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

SİHA'nın vurulması operasyonu etkilemedi

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.”

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