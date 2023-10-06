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Halk TV'de bir gözaltı daha! Programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Halk TV'de bir gözaltı daha! Programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındı.

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Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alındı. Asker, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.

Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.

Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.

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