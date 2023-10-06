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Suriye ordusu İdlib kent merkezine saldırdı: 13 sivil yaralandı!

Suriye ordusu İdlib kent merkezine saldırdı: 13 sivil yaralandı!

Suriye ordusunun, İdlib kent merkezine düzenlediği kara saldırısında 6'sı çocuk, 5'i kadın 13 sivil yaralandı.

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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ordusunun saldırısında 6'sı çocuk, 5'i kadın 13 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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