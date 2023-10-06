BIST 8.495
DOLAR 27,62
EURO 29,03
ALTIN 1.619,32
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Bilecik İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Bilecik İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'ya giderken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Abone ol

Ankara'da yarın düzenlenecek olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın araçta tek olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasak aşk iddiası! 'Neden yaptınız' diye soruldu bakın ne dedi
Yasak aşk iddiası! 'Neden yaptınız' diye soruldu bakın ne dedi
NATO'nun eli Balkanların üzerinde: Kosova'ya ilave birlikler konuşlanacak!
NATO'nun eli Balkanların üzerinde: Kosova'ya ilave birlikler konuşlanacak!
Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı
Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı
Samsun'da Jandarma ekipleri 18 bin metre kaçak ağ ele geçirdi!
Samsun'da Jandarma ekipleri 18 bin metre kaçak ağ ele geçirdi!
Ordu'da tam teşekküllü defineciler suçüstü yakalandı!
Ordu'da tam teşekküllü defineciler suçüstü yakalandı!
HDP'li Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
HDP'li Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Türkiye ve Romanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı!
Türkiye ve Romanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı!
Suriye ordusu İdlib kent merkezine saldırdı: 13 sivil yaralandı!
Suriye ordusu İdlib kent merkezine saldırdı: 13 sivil yaralandı!
Diyanet İşleri Başkanı, Saraybosna'da hutbe verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Saraybosna'da hutbe verdi
Bıçak zoru ile eve girdi! 78 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı
Bıçak zoru ile eve girdi! 78 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı
Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı
Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! PKK operasyonunda ABD bir SİHA'mızı vurdu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! PKK operasyonunda ABD bir SİHA'mızı vurdu