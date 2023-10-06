Naci Görür'den ürperten senaryo! İstanbul depremde kaosu yaşayacak!

ABD'nin en saygın gazetelerinden New York Times, ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'le Türkiye'deki deprem önlemlerini ve İstanbul'da beklenen büyük depremi konuştu. Naci Görür'ün anlattıkları okuyanları ürpertti.

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Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremleri sonrası yorumları ve uyarılarıyla gündemden düşmeyen ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dünyaca ünlü New York Times gazetesine de çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul için çok endişeli olduğunu belirten Naci Görür, 7 üzeri bir deprem bekledikleri İstanbul'da depremin ardından çok büyük bir kaos yaşanacağını söyledi.

Deprem uyarıları ona şöhreti getirdi

Ben Hubbard ve Şafak Timur imzalı haberde, “Deprem uyarıları ona şöhreti getirdi. Daha fazla kişinin kendisini dinlemesini istiyor. Naci Görür depreme hazırlık çağrılarıyla Türkiye’de herkesin tanıdığı biri oldu. Ancak verilen tepkiden hayal kırıklığı duyuyor ve İstanbul için çok endişeli” ifadeleri yer aldı.

Yıllarca uyardık, kimse bir şey yapmadı

6 Şubat gecesi enkaz altında kalan bir kadının ve kızının kendisini arayıp “Bizi kurtarın” dediğini, ancak daha sonra onlara ne olduğunu asla öğrenemediğini söyleyen Görür, “İki saat boyunca ağladım. Jeologlar olarak depremin geldiğini söyleyip yazmaktan yorulduk. Kimse bir şey yapmadı” dedi.

2 milyon takipçisini her gün uyarıyor

Sık sık televizyona çıkan Görür’ün 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından da sürekli depremlerle ilgili uyarılar yaptığını yazan New York Times'a konuşan Naci Görür, “İnsanlara hayatta kalmaları için yol göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Beni asla ciddiye almadılar!

Tüm çabalara karşın Türkiye’de deprem hazırlıklarının çok yetersiz kaldığını kaydeden Görür, özellikle İstanbul konusunda endişeli olduğunu söyleyerek “İstanbul hiç hazır değil. Çöken binalar on binlerce kişiyi enkaz altında bırakacak. Dar yolların kapanmasına ve yardımların aksamasına yol açacak. İstanbul’da büyük kaos yaşanacak” dedi.

20 yıl önce alkışladılar ama birşey yapamadılar

20 yıl önce memleketi Elazığ için de fay hattı uyarısında bulunduğunu söyleyen Profesör, “Beni alkışladılar ama asla ciddiye almadılar. 2020’de yaşanan 6,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bana inanmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

İnsanlar depremin kader olduğuna inanıyor

“İnsanlar deprem hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çoğu Allah’tan geldiğine, kaderden kaçılamayacağına inanıyor. Ancak bilim tam zamanı öngöremese de tehdidin nerede olduğunu bilir” diyen Görür, halka evlerini kontrol ettirmeleri ve hükümete baskı yapma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Ailem ve doktorum 'dur' diyor ama...

Ailesinin ve doktorunun kendisini daha az yormasını istediğini kaydeden Görür, buna karşın daha fazla deprem bilinci yaratmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.