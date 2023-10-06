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İzmir'de çiftlikteki atık su çukuruna düşen bebek öldü!

İzmir'de çiftlikteki atık su çukuruna düşen bebek öldü!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir besi çiftliğinde atık su çukuruna düştüğü iddia edilen Suriyeli ailenin bebeği, hastanede yaşamını yitirdi.

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Yeniceköy Mahallesi İpekhanım mevkisindeki bir besi çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu N.A. ile İ.A çifti, 14 aylık bebekleri H.E.A'yı otomobille sağlık ocağına getirdi.

Durumu ağır olan bebek, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi, konuyla ilgili Ödemiş Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Jandarma tarafından ifadelerine başvurulan çiftin, bebeklerinin besi çiftliğinde sağımdan çıkan atık suların depolandığı çukura düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

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