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JP Morgan'a göre, TL adil değerinden ucuz!

JP Morgan'a göre, TL adil değerinden ucuz!

Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan, Türk lirasının (TL) adil değerinden ucuz olduğunu belirterek, bundan sonra değer kaybına gerek olmadığını kaydetti.

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JP Morgan'ın "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Gelişmekte Olan Piyasalar Yerel Piyasalar Pusulası" başlıklı raporunda Türkiye ile ilgili değerlendirmelere de yer verildi.

Makroekonomik politikaların doğru yönde ilerlediği aktarılan raporda, "TL, temel açıdan çok ucuzladığı için yüksek enflasyonun rekabetçiliği azaltması artık daha az endişe verici bir durum. Rezerv büyümesinden ödün vermeden TL'yi büyük ölçüde istikrarlı tutabiliyorlar." denildi.

"TL, uzun dönemli reel efektif kur ortalamasından sapmaya göre gelişen piyasalardaki en ucuz para birimi" değerlendirmesine yer verilen raporda, avro/TL çaprazındaki istikrara da dikkat çekildi.

Raporda, "Avro/TL'deki istikrar, genel risk iştahını ve TL'nin davranışında küresel dolar trendlerini yansıtma isteğine işaret ediyor olabilir. Avro/TL yatay kalırken, dolar/TL son dönemde tamamen avro/dolar çaprazındaki düşüşü yansıttı." denildi.

JP Morgan, raporunda, TL'deki bu gelişmeye işaret ederek, "Model portföyümüze bunu yansıtarak Çek korunasında ağırlık azaltırken, TL'de ağırlık artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Eylül ayı başında "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başlayan JP Morgan, 8 Eylül tarihli müşteri notunda, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz." yorumu yer almıştı.

Goldman Sachs da 28 Eylül'de "TL oyuna geri döndü" başlıklı raporuyla müşterilerine TL'de kazancı öne çıkarmıştı.

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