Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SİHA tepkisi! Türkiye'nin hakkını böyle utangaç mı savunacaksınız

ABD'nin Suriye'de PKK operasyonuna katılan Türk SİHA'sını vurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" diye sordu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye ait bir savaş uçağı tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya ilişkin yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin SİHA'mızı vurduğunu kabul edip "Operasyon etkilenmedi" açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz" deyip Dışişleri Bakanlığı açıklamasını eleştirdi.

Dışişleri: Düşürüldü ama operasyon sürdü

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamada, "Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadelerine yer verildi.

Yine başka ülkeden duyuyoruz

Kılıçdaroğlu, X hesabından iktidarın saatler süren sessizliği ve ABD'nin "Biz vurduk" açıklaması sonrası yapılan açıklamayı eleştirdi. "Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Böyle utangaç mı savunacaksınız?

"ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?" diye sordu.