Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.