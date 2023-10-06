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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

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