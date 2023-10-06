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Juventus'ta doping şoku! Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı!

Juventus'ta doping şoku! Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı!

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi için verdiği ikinci numunesi de pozitif çıktı.

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30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

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