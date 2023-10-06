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Fikret Orman'dan ilk açıklama

Fikret Orman'dan ilk açıklama

Fikret Orman, seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

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Beşiktaş Yönetimi'nin seçimli olağanüstü genel kurul kararı alması sonrası gözler başkanlığa aday olma ihtimali bulunan isimlere çevrildi.

Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kesin kararını vermediği ve aday olmaması halinde Emre Kocadağ'ın adaylığını açıklayacağı belirtildi.

Aday olmasına kesin gözüyle bakılan Hasan Arat'ın yanı sıra Fikret Orman, Tevfik Yamantürk, Mesut Urgancılar ve Yıldırım Demirören de gündemde olan isimler. 

Eski başkan adaylarından Hasan Arat'tan ilk sinyal geldi. Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Hasan Arat'ın ardından bu konuyla ilgili bir açıklama da eski başkan Fikret Orman'dan geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum" yanıtını verdi.

Fikret Orman 2012-2019 yılları arasında siyah beyazlı kulüpte başkanlık yapmıştı.

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