Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son bir haftada Ukrayna’ya yaptıkları yüksek hassasiyetli füze saldırılarında Ukrayna üretimi insansız hava araçlarının montaj atölyeleri, Storm Shadow ve HIMARS füze depolarını vurduklarını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik 29 Eylül-6 Ekim aralığındaki taarruzlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna’daki askeri altyapı tesislerine 14 grup saldırısı düzenlediğini belirten Konaşenkov, "Mühimmat depoları, füze ve topçu sistemleri, askeri-teknik teçhizat, silah ve askeri teçhizat üreten işletmelerin üretim atölyeleri, Ukraynalı askeri personel, yabancı paralı savaşçılar ve nasyonalistlerin konuşlandığı noktalar vuruldu." ifadesini kullandı.

Saldırıların sonucunda yok edilen silahlara ve yerlere ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "Saldırı ve keşif amaçlı 'Punisher' ve 'Fury' insansız hava araçlarının (İHA) büyük ölçekli montaj atölyeleri, 'Storm Shadow' ve 'Scalp' seyir füzeleri ile 'HIMARS' füze depoları, mühimmat üretimi için patlayıcı malzemeleri bileşenleri imha edildi." açıklamasını yaptı.

Konaşenkov, ayrıca geçici konuşlanma noktalarında yabancı paralı savaşçılar ve eğitmenler ile "Ukraynalı nasyonalist" birliklerin vurulduğunu ifade etti.