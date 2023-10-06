Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü

Lübnan'ın doğusundaki bir cezaevinde mahkumların "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için çıkardığı yangında 4 tutuklu hayatını kaybetti.

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Bekaa vilayetindeki Zahle Cezaevi'nde çıkan yangına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bazı mahkumların "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için cezaevinin üst katında yangın çıkardığı, alevlerin kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldığı ifade edildi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 tutuklunun hayatını kaybettiği, kentteki sivil

Bir görgü tanığı, cezaevine çok sayıda ambulansın geldiğini ve yaralıların kentteki hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Lübnan İçişleri BakanlığI, Zahle Cezaevi'ndeki gelişmelerin Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli bir şekilde takip edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.