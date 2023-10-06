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Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü

Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin "küresel istikrarın önemli faktörü" olduğunu belirterek, Moskova'nın Batı'nın "cepheleştirici" siyasetine karşı Pekin ile güvenlik ve ekonomi alanında iş birliğini artıracağını bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

ABD'nin Çin'e yönelik politikasının, Pekin'in büyüyen gücünden kaynaklanan "jeopolitik korkulara" dayandığı, Batı'nın hegemonyasını sürdürmek için bloklar oluşturma çabasının dünya barışını tehdit ettiği değerlendirmesine bulunan Putin, "Rusya ve Çin arasındaki iş birliği, tabii ki dünyada önemli bir istikrar faktörü işlevi görüyor." dedi.

Putin, Rusya-Çin iş birliğinin diğer ülkelerin faydasını gözettiğini, ABD öncülüğündeki Batı ittifakının ise diğerlerini kendi belirlediği "normlara ve kurallara" uymaya zorladığını savunarak, "Onlar, Batılı seçkinlerin söylediklerini körü körüne izlemeye istekli olmayan herkesten 'düşman imgesi' yaratıyor. Batı, daima bir düşmana ihtiyaç duyuyor ki onunla savaşmak gerekçesiyle zorba eylemlerini ve genişleme siyasetini meşrulaştırabilsin. Rusya ve Çin gibi ülkeler bunun için hedefe konuluyor." diye konuştu.

Rusya'nın NATO genişlemesine karşı Çin ile iş birliğini geliştireceğini vurgulayan Putin, "Batılı ülkelerin ve özellikle ABD'nin NATO'nun sınırlarını Rusya Federasyonu topraklarına doğru genişletme arzusu, Ukrayna'daki krizi yaratmasının ve tahrik etmesinin en önemli sebeplerinden biriydi. Şimdi aynısını Doğu'da (Asya) yapıyorlar, farklı kapalı askeri gruplar oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova ile Pekin arasında ekonomik iş birliğini de geliştireceklerini, Çin öncülüğündeki Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projeler ile Rusya'nın öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Topluluğunun altyapı ağları arasında sinerji yaratarak yeni lojistik rotaları oluşturacaklarını vurguladı.

Rusya-Çin iş birliğinin, iki ülke ve dünyadaki ortakları adına olumlu sonuçlar üretmeye odaklandığının altını çizen Putin, iki ülkenin üyesi olduğu BRICS topluluğunun yeni genişleme adımına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme. Dünyada otoritenin gelişimine ve ülkelerin kendilerini zorlamayan, dayatmada bulunmayan bir iş birliği formatına katılma arzusuna tanıklık ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BRICS grubu ülkeleri, bu yıl temmuzda Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen zirvede, Arjantin, Etiyopya, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu 6 ülkeyi üyeliğe davet etmişti.

Kuşak ve Yol Forumu için Çin'i ziyaret edecek

Putin, bu ay Çin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu için Pekin'i ziyaret edecek. Bu, Rus liderin Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak.

Putin, en son Şubat 2021'de, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının hemen öncesinde, Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında Çin'i ziyaret etmişti.

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