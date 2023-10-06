BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.626,66
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu: Suriye'de 15 hedef imha edildi

MSB duyurdu: Suriye'de 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 15 hedefin imha edildiği bildirildi.

Abone ol

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatında 15 terör hedefi imha edildi.

Sözde karargah, barınak ve depolar imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyine saat 22.00'de hava harekatları düzenlenmiş, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti
Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
Selçuk Bayraktar'dan ABD'ye: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Selçuk Bayraktar'dan ABD'ye: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Azerbaycan'ı İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı
Azerbaycan'ı İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı
Türkiye ve Romanya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Türkiye ve Romanya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü
Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü
İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Fikret Orman'dan ilk açıklama
Fikret Orman'dan ilk açıklama