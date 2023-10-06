MSB duyurdu: Suriye'de 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 15 hedefin imha edildiği bildirildi.Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatında 15 terör hedefi imha edildi.
Sözde karargah, barınak ve depolar imha edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyine saat 22.00'de hava harekatları düzenlenmiş, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.