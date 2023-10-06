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Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi

Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, bir hasta ve yakınları ile doktorlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle doktorlar Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

Yaralanan doktorlardan ikisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan doktorların tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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