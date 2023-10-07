ATV'de Çarşamba günlerine damga vuran Kuruluş Osman'ın izlenme oranları herkesi şaşkına çevirdi.

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Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Kuruluş Osman, sezonu tüm reyting gruplarında zirvede kapattı. Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey'in, Osmanlı Beyliğini kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu.



Dizinin 131. bölümünde; Sultan Mesud'un zehirlendiğinin haberini alan Osman Bey, Bey'lerini divanında topladı ve onlarla istişare etti. Osman Bey, Kestel'in fethini durdurduğunu ve halkın yeni bir sultana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Osman Bey'in bu vazifeye talip olalım mı?" sorusuna Boran Bey, Konur Bey, Orhan Bey ve Alaeddin Bey; Osman Bey'i desteklerken, Bayındır Bey ise Germiyanoğulları'nın boyunduruğu altına girmeyi teklif etti. Osman Bey, oğlu Alaeddin'i Konya'ya emanetleri almak için gönderirken, oğlu Orhan'ı ise Sancaksızlar'ı kendi saflarına çekmek için ikna etmeye gönderdi.

Osman Bey, ahalinin çocuklarını sünnet ettirmek için toy düzenledi. Osman Bey'in, Kayı'nın evlatlarını sünnet ettirmek için düzenlediği toya katılan Hz. Yunus Emre, Boran Bey tarafından söylenen ve kendisine ait olan şiiri duyunca duygulandı. Osman Bey, beğeniyle dinlediği şiirin dizelerinin kime ait olduğunu sorunca Boran Bey ise "Yüzünü gören ve adını bilen kimse yok. Aşık Emre derler." şeklinde cevapladı. Remus'tan aldığı istihbaratla Lefke Kalesi'ne Cerkutay'ı kurtarmaya alplarıyla beraber giden Osman Bey, pusuya düştü.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman, 131. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 6,84 reyting, 20,70 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,04 reyting, 17,16 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise 3,94 reyting 12,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.