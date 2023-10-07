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Şoke eden ürün tavsiyesini gören Feyzu Altun paylaştı Sağlık Bakanlığı aradı

Şoke eden ürün tavsiyesini gören Feyzu Altun paylaştı Sağlık Bakanlığı aradı

Avukat Feyza Altun sosyal medyada gördüğü bir ürün tavsiyesiyle şoke oldu. "İçinde baharat varmış bunu rahminize yerleştirin diyor" diyerek gördüğü sayfayı paylaşan Altun'a Sağlık Bakanlığı'ndan hemen yanıt geldi.

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Avukat Feyza Altun, Dilan Polat olayı sonrası Instagram'a merak sardı. Instagram'da gördükleri karşısında şoke olan Altun bir hesabın tanıttığı ürünü görünce kendini tutamadı.

"Vajinal detoks" adı altında yapılan ürün tanıtımını görünce şoke olan Feyza Altun kadın doğumculara seslendi.

Feyza Altun paylaşımında "KADIN DOĞUMCULAR lütfen beni aydınlatın. Böyle bir şey var instagram'da. İçinde baharat varmış bunu rahminize yerleştirin diyor. O da muamma vajina mı demek istiyor rahmine sokamazsın herhalde. Amacı nedir bunun bu normal mi? Neden kullanılıyor? Sağlıklı mı? Bilinen bir uygulama mı?" dedi.

Bakanlık incelemeye aldı

Feyza Altun'a ilk yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Avukat daha sonra paylaşım yaparak "Sağlık Bakanlığı'ndan arandım. İlgili ürünleri satan sayfaların hesapları soruldu. Ben de bu halk sağlığını tehdit eden ürünleri satanların kullanıcı isimlerini verdim. Soruşturma başlatılacağı söylendi ve incelemeler sonunda tarafıma bilgi verilmek üzerede bilgi edinme formu doldurulması için bilgilerim alındı. Dilerim gereği yapılır" dedi.

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