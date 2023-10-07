Aydın'da akılalmaz olay! Omzundaki tüfek sonu oldu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki tüfeği ateş alan avcı kazaen vurularak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, domuz avına gitmek için yola çıkan Nuri Arkan'ın (32) kullandığı motosiklet, Sarıova mevkiinde devrildi. Bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.