BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nevşehir'de 35 yaşındaki kadının feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Nevşehir'de 35 yaşındaki kadının feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin önce bir tıra ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza Kayseri-Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule Elkatmış’ın (35) kullandığı 06 CVS 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden 68 BP 064 plakalı tıra çarparak takla attı. Ardından otomobil, 38 ACR 433 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Elkatmış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Kayseri-Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hava tepetaklak olacak Meteoroloji tarih verdi yağmur ve soğuk dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Foto Galeri Hava tepetaklak olacak Meteoroloji tarih verdi yağmur ve soğuk dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk kimyagerden muhteşem buluş! Pencerelerden elektrik üretilecek
Türk kimyagerden muhteşem buluş! Pencerelerden elektrik üretilecek
Diyarbakır’da 2 milyon 64 bin kök kenevir ve skunk ile 812 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da 2 milyon 64 bin kök kenevir ve skunk ile 812 kilo esrar ele geçirildi!
Yunanistan geri itti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı!
Yunanistan geri itti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek! Takımın başında Burak Yılmaz var!
Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek! Takımın başında Burak Yılmaz var!
Aydın'da akılalmaz olay! Omzundaki tüfek sonu oldu
Aydın'da akılalmaz olay! Omzundaki tüfek sonu oldu
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu
Voleybol olimpiyat elemeleri: Filenin Efeleri Mısır'ı 3-1 yendi
Voleybol olimpiyat elemeleri: Filenin Efeleri Mısır'ı 3-1 yendi
Benzinden sonra motorine kallavi indirim geldi! 7 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları belli oldu
Benzinden sonra motorine kallavi indirim geldi! 7 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları belli oldu
Şoke eden ürün tavsiyesini gören Feyzu Altun paylaştı Sağlık Bakanlığı aradı
Şoke eden ürün tavsiyesini gören Feyzu Altun paylaştı Sağlık Bakanlığı aradı
İsrail ordusu Gazze'ye karşı “savaş durumu alarmı” ilan etti
İsrail ordusu Gazze'ye karşı “savaş durumu alarmı” ilan etti
İstasyonda aracına yakıt alırken hayatı kabusa döndü 500 bin liralık mağduriyet yaşadı
İstasyonda aracına yakıt alırken hayatı kabusa döndü 500 bin liralık mağduriyet yaşadı